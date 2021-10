Afghanistan: Draghi, 'da G20 mandato a onu per coordinare risposta e agire' (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Nel G20 straordinario sull'Afghanistan "da quasi tutti è emersa la necessità di arrivare a una posizione unificata, questo si è tradotto in un mandato alle Nazioni Unite per un coordinamento nella risposta, naturalmente" in un mandato "ad agire anche direttamente. Quindi vari attori, anche l'Ue e le istituzioni finanziarie internazionali, lavoreranno sotto questo grande ombrello". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del G20 straordinario sulla crisi afghana. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Nel G20 straordinario sull'"da quasi tutti è emersa la necessità di arrivare a una posizione unificata, questo si è tradotto in unalle Nazioni Unite per un coordinamento nella, naturalmente" in un"adanche direttamente. Quindi vari attori, anche l'Ue e le istituzioni finanziarie internazionali, lavoreranno sotto questo grande ombrello". Così il premier Mario, in conferenza stampa al termine del G20 straordinario sulla crisi afghana.

