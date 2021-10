100% obiettori di coscienza nel personale di 15 strutture ospedaliere (Di martedì 12 ottobre 2021) Il 100% di obiettori di coscienza è stato rilevato tra il personale medico e non in ben 15 strutture in Italia. In altri ospedali la percentuale scende al 90% o 80%. Dati poco incoraggianti per le donne che decidono di interrompere la propria gravidanza, diritto tutelato dalla legge 194/78 ma non applicato ancora in troppe strutture ospedaliere. I risultati emergono da un’indagine indipendente condotta dalla docente di Storia della Medicina Chiara Lalli e da Sonia Montegiove, informatica e giornalista, con il sostegno dell’associazione Luca Coscioni. 100% obiettori di coscienza nel personale di 15 ospedali italiani: i dati di un’indagine indipendente supportata dall’associazione Luca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Ildidiè stato rilevato tra ilmedico e non in ben 15in Italia. In altri ospedali la percentuale scende al 90% o 80%. Dati poco incoraggianti per le donne che decidono di interrompere la propria gravidanza, diritto tutelato dalla legge 194/78 ma non applicato ancora in troppe. I risultati emergono da un’indagine indipendente condotta dalla docente di Storia della Medicina Chiara Lalli e da Sonia Montegiove, informatica e giornalista, con il sostegno dell’associazione Luca Coscioni.dineldi 15 ospedali italiani: i dati di un’indagine indipendente supportata dall’associazione Luca ...

