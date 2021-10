Vasto incendio in un deposito petrolifero in Libano. Residenti evacuati dalle loro case, rischio esplosione (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un Vasto incendio è esploso in un deposito di petrolio in Libano. Sul posto sono immediatemente giunti i vigili del fuoco, al lavoro per contenere le fiamme e scongiurare il rischio di esplosioni. Al momento le cause dell’incendio sono sconosciute: il Paese da diversi giorni sta fronteggiando una nuova crisi causata proprio dalla carenza di carburante che ha causato un calo del funzionamento delle due più importanti centrali elettriche, che ha portato il Paese in stato di blackout totale. incendio in un deposito petrolifero in Libano Un Vasto incendio sta coinvolgendo da diverse ore un deposito petrolifero in Libano. Le ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Unè esploso in undi petrolio in. Sul posto sono immediatemente giunti i vigili del fuoco, al lavoro per contenere le fiamme e scongiurare ildi esplosioni. Al momento le cause dell’sono sconosciute: il Paese da diversi giorni sta fronteggiando una nuova crisi causata proprio dalla carenza di carburante che ha causato un calo del funzionamento delle due più importanti centrali elettriche, che ha portato il Paese in stato di blackout totale.in uninUnsta coinvolgendo da diverse ore unin. Le ...

