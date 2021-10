Stadium in coro: “Vieni alla Juventus”. Donnarumma come CR7 nel 2018? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Cori e applausi per Gianluigi Donnarumma ieri all'Allianz Stadium, casa della Juventus, per Italia-Belgio. Celebrazione con un secondo scopo? Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 ottobre 2021) Cori e applausi per Gianluigiieri all'Allianz, casa della, per Italia-Belgio. Celebrazione con un secondo scopo?

Advertising

golovinismo : RT @DVACMILAN: Finalmente allo Juventus Stadium si è sentito il coro: 'I campioni dell'Europa siamo noi'. Ce l'avevano già in mente dal pom… - PianetaMilan : Stadium in coro: 'Vieni alla @juventusfc'. @gigiodonna1 come CR7 nel 2018? - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - umbo70 : RT @DVACMILAN: Finalmente allo Juventus Stadium si è sentito il coro: 'I campioni dell'Europa siamo noi'. Ce l'avevano già in mente dal pom… - VANTSTATION : RT @DVACMILAN: Finalmente allo Juventus Stadium si è sentito il coro: 'I campioni dell'Europa siamo noi'. Ce l'avevano già in mente dal pom… - YBah96 : RT @DVACMILAN: Finalmente allo Juventus Stadium si è sentito il coro: 'I campioni dell'Europa siamo noi'. Ce l'avevano già in mente dal pom… -