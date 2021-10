Sparatoria nel Milanese, è morto l’uomo ferito alla testa in un agguato (Di lunedì 11 ottobre 2021) È morto Paolo Salvaggio, l’uomo di 60 anni che questa mattina, poco dopo le 10, è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco a Buccinasco, nel Milanese. Dopo la Sparatoria l’uomo era già in gravissime condizioni, ed è stato trasportato all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è deceduto, secondo quanto riferito dai Carabinieri di Milano. La Sparatoria è avvenuta in via della Costituzione, all’incrocio con via Rodolfo Morandi. Secondo quanto comunicato dall’Areu l’uomo è stato ferito alla testa, al volto e alla spalla ed è stato trasportato in arresto cardiocircolatorio all’ospedale di Rozzano. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i Carabinieri. ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) ÈPaolo Salvaggio,di 60 anni che questa mattina, poco dopo le 10, è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco a Buccinasco, nel. Dopo laera già in gravissime condizioni, ed è stato trasportato all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è deceduto, secondo quanto ridai Carabinieri di Milano. Laè avvenuta in via della Costituzione, all’incrocio con via Rodolfo Morandi. Secondo quanto comunicato dall’Areuè stato, al volto esped è stato trasportato in arresto cardiocircolatorio all’ospedale di Rozzano. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i Carabinieri. ...

