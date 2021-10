Salvini sul leader di IoApro arrestato: "Chiunque sfasci e' un cretino e va trattato da delinquente" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le parole di Matteo Salvini, in visita al quartiere Torrevecchia a Roma, in merito agli scontri del 9 ottobre in occasione della manifestazione contro il green pass. 11 ottobre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le parole di Matteo, in visita al quartiere Torrevecchia a Roma, in merito agli scontri del 9 ottobre in occasione della manifestazione contro il green pass. 11 ottobre 2021

Advertising

La7tv : #atlantide #LiciaColò è netta sul nucleare commentando alcune dichiarazioni di Matteo #Salvini: 'Non mi risulta che… - EnricoLetta : #Salvini ha detto cose di una gravità enorme sul Presidente del Consiglio, gli ha dato del bugiardo sulla riforma d… - marcodimaio : Ieri #Salvini prometteva che non ci sarebbero stati effetti sul governo dopo le #elezionicomunali2021. Oggi costrin… - 73Orlando73 : RT @CarlaKaky: Paraculi disperati per la mancanza di voti...Conte: 'Forza Nuova va sciolta' Peccato che proprio l'avvocaticchio nei suoi 2… - insiemeadonzel : RT @articoloUnoMDP: L'assalto alla sede #Cgil è uno spartiacque per tutti, soprattutto per Salvini e Meloni. Devono dire chiaramente da che… -