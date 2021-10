Pechino 2022, Malagò: “Olimpiade più importante di Tokyo, sarà una grande responsabilità per noi” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante il FISI Day in corso a Milano, ha parlato della corsa verso i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022: “Mancano meno di 4 mesi al quattro febbraio, la cerimonia inaugurale. Ogni giorno, i media continuano a parlare di ciò che sta succedendo, di ciò che è successo durante l’estate; ogni fine settimana arriva qualche nuovo successo, un Europeo o un Mondiale che migliora il percorso di Tokyo. Questa è un’onda lunga che continua dagli Europei di calcio. Quando sei in alto e cadi, il rumore è più forte: invece a Tokyo si è creata un’atmosfera magica, forse perché non c’era il pubblico. Ci siamo compattati e chi ha vinto la prima medaglia è andato a tifare pallacanestro, quelli del judo sono andati a sostenere i ragazzi della pallavolo e così via: l’uno per ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Presidente del Coni, Giovanni, durante il FISI Day in corso a Milano, ha parlato della corsa verso i Giochi Olimpici invernali di: “Mancano meno di 4 mesi al quattro febbraio, la cerimonia inaugurale. Ogni giorno, i media continuano a parlare di ciò che sta succedendo, di ciò che è successo durante l’estate; ogni fine settimana arriva qualche nuovo successo, un Europeo o un Mondiale che migliora il percorso di. Questa è un’onda lunga che continua dagli Europei di calcio. Quando sei in alto e cadi, il rumore è più forte: invece asi è creata un’atmosfera magica, forse perché non c’era il pubblico. Ci siamo compattati e chi ha vinto la prima medaglia è andato a tifare pallacanestro, quelli del judo sono andati a sostenere i ragazzi della pallavolo e così via: l’uno per ...

