No green pass | sospesa dal servizio la vicequestore Nunzia Schilirò

Roma, 11 ott – Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore di Roma, è stata sospesa in via cautelativa dal servizio e dalle funzioni. Il provvedimento, secondo quanto riferisce Adnkronos, le è stato notificato oggi. La vicequestore Schilirò era stata nominata dirigente del neonato sindacato Cosap ma la nomina alla fine non è servita per evitare la sospensione. La vicequestore era sulla graticola per esser salita sul palco delle manifestazioni contro il green pass a Roma in piazza San Giovanni lo scorso mese. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Dipartimento.

