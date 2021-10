Neymar e Yerry Mina | la lite in campo finisce con un ' bacio'

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo nove vittorie consecutive il Brasile rallenta e pareggia 0 - 0 contro la Colombia . Il match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar , ha visto però in ritorno indi,...

... ha visto però in ritorno in campo di, squalificato nella partita contro il Venezuela. La stella del Psg è stato uno dei protagonisti della gara e il duello conMina ha appassionato i ...Nel match contro il Perù, un gol di Sergio Peña e un'autorete diMina - inframezzati da un ... Dopo essere stata battuta per 4 - 0 dal Brasile, per effetto delle reti di Alex Sandro,, ...Fuori per squalifica l'esterno della Juventus Juan Cuadrado, mentre l'atalantino Duvan Zapata parte dalla panchina. Tra i pali della nazionale colombiana resta saldamente al suo posto il portiere del ...La Colombia fatica a mettere insieme due passaggi e si rassegna a difendere in massa a ridosso della propria area. Come il Perù, spreca una grande chance anche l’Ecuador, che aveva l’occasione di cons ...