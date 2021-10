Mozione Pd contro Forza Nuova, si va in ordine sparso: FI non firma, Salvini sfida Letta. E i renziani ne fanno una loro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Parlamento si spacca sulla Mozione, a firma Pd, che chiede lo scioglimento di Forza Nuova e di «tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili secondo quanto scritto nella Costituzione repubblica». I fatti verificatisi sabato a Roma con una parte dei manifestanti, guidata da Forza Nuova, che ha fatto irruzione nella sede della Cgil, hanno lasciato il segno. Alla Mozione del Pd, però, hanno aderito soltanto M5s e Leu: numeri che, di fatto, rischiano di non essere sufficienti per il via libera alla Mozione. E il centrodestra? Vuole fare da solo. A partire dal leader della Lega Matteo Salvini che ha detto di essere aperto a una Mozione contro tutte le ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Parlamento si spacca sulla, aPd, che chiede lo scioglimento die di «tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili secondo quanto scritto nella Costituzione repubblica». I fatti verificatisi sabato a Roma con una parte dei manifestanti, guidata da, che ha fatto irruzione nella sede della Cgil, hanno lasciato il segno. Alladel Pd, però, hanno aderito soltanto M5s e Leu: numeri che, di fatto, rischiano di non essere sufficienti per il via libera alla. E il centrodestra? Vuole fare da solo. A partire dal leader della Lega Matteoche ha detto di essere aperto a unatutte le ...

