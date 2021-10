Io, Giacomo, prima di Aldo e Giovanni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Giacomo Poretti: «Un bullo mi perseguitava, gli lanciai addosso un banco. Che risate la gag dei bulgari» Corriere della sera, pagina 27, di Elvira Serra. Giacomino Poretti arriva sorridente e trafelato, ordina un caffè, dice di star bene, sempre bene, nonostante sia una fase della vita incasinata: sta ristrutturando casa, che notoriamente – chiarisce – con il lutto e il cambio del lavoro è una delle tre maggiori fonti di stress per l’essere umano; sta ultimando il cartellone per il Teatro Oscar, assieme a Luca Doninelli e Gabriele Allevi; e si sta occupando del nuovo libro, Turno di notte, terza fatica letteraria dopo Alto come un vaso di gerani e Al Paradiso è meglio credere, tutti per Mondadori. Confessa: «A questo tengo più che agli altri. Del primo non mi sembrava vero mi dessero la possibilità di scriverlo. Il secondo era una storia un po’ distopica, credo ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 11 ottobre 2021)Poretti: «Un bullo mi perseguitava, gli lanciai addosso un banco. Che risate la gag dei bulgari» Corriere della sera, pagina 27, di Elvira Serra. Giacomino Poretti arriva sorridente e trafelato, ordina un caffè, dice di star bene, sempre bene, nonostante sia una fase della vita incasinata: sta ristrutturando casa, che notoriamente – chiarisce – con il lutto e il cambio del lavoro è una delle tre maggiori fonti di stress per l’essere umano; sta ultimando il cartellone per il Teatro Oscar, assieme a Luca Doninelli e Gabriele Allevi; e si sta occupando del nuovo libro, Turno di notte, terza fatica letteraria dopo Alto come un vaso di gerani e Al Paradiso è meglio credere, tutti per Mondadori. Confessa: «A questo tengo più che agli altri. Del primo non mi sembrava vero mi dessero la possibilità di scriverlo. Il secondo era una storia un po’ distopica, credo ...

