Immobile, dopo Disneyland subito Formello: ora l'Inter (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA - Tra Topolino e Iron Man per ricaricare le pile e passare un po' di tempo con la famiglia. Ciro Immobile saluta Disneyland Paris e ritorna a Roma . In mattinata subito a Formello di buon ora per ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA - Tra Topolino e Iron Man per ricaricare le pile e passare un po' di tempo con la famiglia. CirosalutaParis e ritorna a Roma . In mattinatadi buon ora per ...

Advertising

ForzaLazio__ : OGGI È IL GIORNO DECISIVO PER #Immobile, DOPO DODICI ALLENAMENTI DIFFERENZIATI,SI SOTTOPORRÀ AD ESAMI STRUMENTALI P… - LALAZIOMIA : Immobile, dopo Disneyland subito Formello: ora l’Inter - Pinucci63757977 : @mns_info @AlemannoTW @Ignazio_LaRussa FN nel 2016 aveva occupato un immobile in via Taranto,due locali di Ater che… - sportli26181512 : Immobile, dopo Disneyland subito Formello: ora l’Inter: Il bomber della Lazio ha passato due giorni di svago con la… - SarasarettaBel1 : @Anna2Ary Io stavo guardando la diretta e in effetti c'era un uomo immobile in terra. Poco dopo giravano voci che f… -