“I partiti non si sciolgono per decreto” Lega contro la mozione del Pd FdI invece…

Roma, 11 ott – "I partiti non si sciolgono per decreto": così il leader della Lega Matteo Salvini respinge nettamente la mozione del Pd per sciogliere Forza Nuova (e tutti i movimenti ritenuti di estrema destra) dopo l'assalto alla Cgil di sabato. Posizione condivisa soltanto fino a un certo punto da FdI, secondo cui "spetta alla magistratura intervenire e non al Parlamento". Ma il partito della Meloni chiede direttamente a Draghi di intervenire e "sciogliere i gruppi eversivi". Tutto perché, a sentire il solito Emanuele Fiano del Pd, ossessionato da un pericolo fascismo onnipresente e incessante, non si deve perdere tempo. La mozione dem – chiarisce Fiano -"chiede al governo, non al Parlamento, di attuare l'articolo tre della Legge Scelba", sulla riorganizzazione del disciolto partito

