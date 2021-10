I Me contro Te si sposano: la proposta di Luì dopo 9 anni di fidanzamento [VIDEO] (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il canale Youtube del duo comico Me contro Te è attualmente al quinto posto per numero di iscritti in Italia. A ciò si aggiunge, inoltre, un duplice successo al boxoffice nostrano. Non solo il loro lungometraggio d’esordio, ma anche il sequel ha fatto faville al botteghino, riconfermando la formula vincente dei due youtuber. Luì e … L'articolo I Me contro Te si sposano: la proposta di Luì dopo 9 anni di fidanzamento VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il canale Youtube del duo comico MeTe è attualmente al quinto posto per numero di iscritti in Italia. A ciò si aggiunge, inoltre, un duplice successo al boxoffice nostrano. Non solo il loro lungometraggio d’esordio, ma anche il sequel ha fatto faville al botteghino, riconfermando la formula vincente dei due youtuber. Luì e … L'articolo I MeTe si: ladi Luìdiproviene da Velvet Gossip.

