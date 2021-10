HoYeon Jung testimonial Louis Vuitton: da “Squid Game” alla moda francese (Di lunedì 11 ottobre 2021) Life&People.it Nicolas Ghesquière ha annunciato la nuova testimonial del brand francese più amato al mondo: stiamo parlando di HoYeon Jung, attrice di Squid Game, nuovo volto di Louis Vuitton Nuova ambassador della maison diretta da Nicolas Ghesquière per le collezioni moda, gioielli e accessori; chi è HoYeon Jung? L’attrice e modella sudcoreana nasce a Seul il 23 Giugno 1994; si è laureata alla Dongduk Women’s University. Ha iniziato a fare la modella all’età di 16 anni, riconosciuta in particolar modo per i suoi capelli rossi “infuocati” e la sua personalità. Ha sfilato alla Seoul Fashion Week, dopo la sua apparizione su Korea’s Next Top Model, incantando tutti ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 11 ottobre 2021) Life&People.it Nicolas Ghesquière ha annunciato la nuovadel brandpiù amato al mondo: stiamo parlando di, attrice di, nuovo volto diNuova ambassador della maison diretta da Nicolas Ghesquière per le collezioni, gioielli e accessori; chi è? L’attrice e modella sudcoreana nasce a Seul il 23 Giugno 1994; si è laureataDongduk Women’s University. Ha iniziato a fare la modella all’età di 16 anni, riconosciuta in particolar modo per i suoi capelli rossi “infuocati” e la sua personalità. Ha sfilatoSeoul Fashion Week, dopo la sua apparizione su Korea’s Next Top Model, incantando tutti ...

Advertising

YOVKNOWIKNOW : squid game ma se ti innamori di lee yoomi e/o jung hoyeon sei eliminato. - haystalec : Pazzesca hoyeon jung che parla di dark, mia anima gemella se chiedete a me - witchosmo : Da oggi in poi agli haters risponderò con questa fancam di Hoyeon Jung, aka mia moglie (credits to spodme on Instag… - _wihajoonv_ : ormai inst4gram e t1kt0k hanno capito che sono ossessionata per wi hajoon e hoyeon jung mi fanno uscire solo loro video - jungg2502 : chissà quante persone si sono innamorate di jung hoyeon stasera e non lo sanno -