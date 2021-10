Hamilton chiarisce: 'Nessun rancore col team. In gara non si è gentili e calmi' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lewis Hamilton ha voluto chiarire sui social che nel corso del GP di Turchia di ieri non c'è stato alcuno screzio col team Mercedes. Il tema è nato dopo i concitati messaggi via radio tra il campione ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lewisha voluto chiarire sui social che nel corso del GP di Turchia di ieri non c'è stato alcuno screzio colMercedes. Il tema è nato dopo i concitati messaggi via radio tra il campione ...

Hamilton, un ospite speciale sulla sua Mercedes: il video stupisce i fan Si tratta di Angela Cullen, sua fidata fisioterapista dal 2016 che sta dando un aiuto concreto al pilota di Stevenage in questa fase della sua carriera. Una persona molto vicina a Lewis Hamilton si è ...

