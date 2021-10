Grande Fratello Vip, un concorrente è fuori di sé: angoscianti dubbi sulla fidanzata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Grande Fratello Vip non lascia un attimo di respiro ai suoi numerosi ed assidui spettatori. Tra storie d’amore, litigi, amicizie e gelosie c’è anche un concorrente che fa il punto della situazione sulla sua vita. Logo-Grande-Fratello-Vip-AltranotiziaIl Grande Fratello Vip può diventare anche questo. Non soltanto il luogo per fugaci amori o per più o meno sincere amicizie, ma si può trasformare in un angolo dove riflettere sulla propria esistenza, fare delle valutazioni e trarne le dovute conseguenze. Cosa senz’altro non facile, ma possibile. Ed è così che nella casa che ha già visto sbocciare amori, invidie, gelosie e rancori, un concorrente sta facendo il punto della sua vita dopo aver visto ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) IlVip non lascia un attimo di respiro ai suoi numerosi ed assidui spettatori. Tra storie d’amore, litigi, amicizie e gelosie c’è anche unche fa il punto della situazionesua vita. Logo--Vip-AltranotiziaIlVip può diventare anche questo. Non soltanto il luogo per fugaci amori o per più o meno sincere amicizie, ma si può trasformare in un angolo dove rifletterepropria esistenza, fare delle valutazioni e trarne le dovute conseguenze. Cosa senz’altro non facile, ma possibile. Ed è così che nella casa che ha già visto sbocciare amori, invidie, gelosie e rancori, unsta facendo il punto della sua vita dopo aver visto ...

Advertising

GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - GrandeFratello : Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'... ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate co… - Friezagirl1 : RT @LokiBaggins: Vi ricordate quando Thanos stava frantumando il cervello di Thor per costringere Loki a dargli il terresact pur sapendo ch… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, crollo totale dopo la diretta: duro sfogo -