Gp Turchia: Hamilton avrebbe voluto montare le slick (Di lunedì 11 ottobre 2021) Al termine del Gp di Turchia, Hamilton ha espresso tutta la sua frustrazione per il risultato ottenuto. ll britannico ha concluso la gara in quinta posizione. F1, GP Turchia: Bottas torna alla vittoria Gp Turchia: Hamilton ha ottenuto il massimo? Quinto posto e testa della classifica piloti persa in favore di Max Verstappen. Questo il weekend di Lewis Hamilton, costretto a partire 11° per il cambio di una componente del motore della sua W12. Il sette volte campione del mondo, era riuscito a rimontare parecchie posizioni prolungando la vita delle sue gomme intermedie. Hamilton infatti, non avrebbe voluto fermarsi o quantomeno avrebbe voluto montare le slick.

