Ginnastica artistica, l'Italia ai Mondiali con le Fate olimpiche (Di lunedì 11 ottobre 2021) Mille chilometri o giù di lì. Tanta la distanza che separa Tokyo, cornice degli ultimi Giochi Olimpici, da Kitakyushu, la città nel sud del Giappone che ha dato i natali a Kohei Uchimura e al presidente della FederGinnastica Morinari Watanabe e che dal 18 al 24 ottobre ospiterà la 50? edizione del Campionato Mondiale di Ginnastica artistica maschile e femminile. Nel Sol Levante si incontreranno, in un mix generazionale che accenderà ancora di più la competizione, i campioni a cinque cerchi e i giovani che hanno invece mancato l'appuntamento olimpico, tra ambizioni di conferma e di affermazione. Proprio ieri la Federazione Ginnastica d'Italia ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte alla rassegna iridata, in una sfida individuale – sull'all around e per i titoli di specialità – tra oltre 400 ginnasti in ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica artistica Ben 4 podi per l'Edera Ravenna alla prima prova del Campionato individuale GOLD Si è svolta domenica 10 ottobre a Rimini la prima prova del Campionato individuale GOLD junior senior di ginnastica artistica, il massimo campionato tecnico della Federazione Ginnastica d'Italia. I colori della Società Edera Ravenna sono stati rappresentanti dalle ginnaste Isabella Merendi e Elena ...

Ginnastica artistica, Mondiali Kitakyushu 2021: i convocati della squadra azzurra La ginnastica artistica , a pochi mesi dalle Olimpiadi di Tokyo, torna in Giappone per i Mondiali 2021 a Kitakyushu. I direttori tecnici delle squadre maschile e femminile hanno reso note le liste dei ...

Ginnastica Artistica: Anna Dalmasso di bronzo alle parallele nel Campionato Regionale Gold IdeaWebTv Ginnastica Artistica, al via i Mondiali: ecco le gare dell'Italia L'Italia si appresta ad essere protagonista anche ai Mondiali giapponesi di Ginnastica Artistica, che vedranno i nostri atleti impegnarsi in una Kermesse che vedrà tantissime defezioni eccellenti.

Ginnastica artistica, calendario Mondiali Kitakyushu 2021: programma, orari e tv Il calendario dei Mondiali di Kitakyushu 2021 di ginnastica artistica: ecco programma, date, orari e come vedere in diretta tv le gare.

