Giallo sugli infiltrati no Green Pass, pressing sulla Lamorgese: fuori i nomi di quelli ripresi nei video (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per gli scontri alla manifestazione romana No Green Pass ma, soprattutto, per il Giallo dei molti infiltrati – che compaiono ripresi nei video ( clicca qui ) fatti da moltissimi semplici cittadini – alcuni con i caschi, altri con i manganelli neri, lunghi e sottili troppo simili a quelli in dotazione alle forze dell’ordine, altri che partecipano alle violenze, si scagliano contro i blindati della polizia e, poi, picchiano manifestanti inermi e prendono parte agli arresti, finisce nel mirino la ministra dell’Interno, Lamorgese. Non solo perché non è stata visibilmente in grado di gestire l’ordine pubblico ma anche perché, a questo punto, è diventato obiettivamente complicato celare i nomi di questi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per gli scontri alla manifestazione romana Noma, soprattutto, per ildei molti– che compaiononei( clicca qui ) fatti da moltissimi semplici cittadini – alcuni con i caschi, altri con i manganelli neri, lunghi e sottili troppo simili ain dotazione alle forze dell’ordine, altri che partecipano alle violenze, si scagliano contro i blindati della polizia e, poi, picchiano manifestanti inermi e prendono parte agli arresti, finisce nel mirino la ministra dell’Interno,. Non solo perché non è stata visibilmente in grado di gestire l’ordine pubblico ma anche perché, a questo punto, è diventato obiettivamente complicato celare idi questi ...

Advertising

SecolodItalia1 : Giallo sugli infiltrati no Green Pass, pressing sulla Lamorgese: fuori i nomi di quelli ripresi nei video… - Orazio94089872 : @TUTTOJUVE_COM Ridicolo, ancora con questa storia? Questa è la gente che non ha niente e sogna sugli altri. Una squ… - infoitinterno : Aereo precipitato a Milano, giallo sugli ultimi istanti. Fonti da Linate: «Nessuna emergenza dal pilota via radio» - GioSerafini86 : Sugli episodi si può sbagliare ma la gestione dei cartellini e dei momenti fatta in modo nevrile è ciò che denota l… - ciceruacchio65 : @RaiSport @sportmediaset @DAZN_IT dai non disperate prima o poi ci sarà un nuovo '..e ma #Pjanic era da giallo' e t… -