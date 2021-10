Ftse Mib | si salva solo il comparto oil

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) L’avvio positivo di Wall Street non è bastato alle borse europee, in rosso nella prima seduta della settimana. Tutta colpa del balzo dei prezzi dei prodotti energetici, che potrebbero far schizzare al rialzo l’inflazione di Eurolandia e spingere la Banca Centrale Europea ad anticipare il processo di normalizzazione monetaria. La terza seduta consecutiva di rialzi per il Brent, in aumento In corrispondenza dello stop agli scambi in Europa dell’1,9% a 83,9 dollari al barile, ha favorito le performance dei titoli delenergetico come Eni (+1,25%), Tenaris (+2,38%) e Saipem (+0,75%). SulMib, che ha evidenziato un -0,46% a 25.930,46 punti, chiusura in positivo anche per Ferrari (+1,36%), Moncler (+1,03%) e Generali (+0,53%). Sulla compagnia triestina, Fitch Ratings ha migliorato l’outlook da “stabile” a “positivo”. Tra le performance ...