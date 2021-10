F1, GP Turchia 2021. Mazepin spiega incidente sfiorato con Hamilton: “Visiera oscurata dai detriti” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non si può certo dire che sia stato un GP noioso quello di Turchia 2021 di F1. È vero, non ci sono stati molti sorpassi, ma le condizioni meteo incerte hanno tenuto viva la gara fino ai giri finali. In più, tutti abbiamo avuto un sussulto nel momento in cui Lewis Hamilton si è visto ostacolare in maniera pericolosa da Nikita Mazepin al momento del doppiaggio. E lo stesso russo ha spiegato il motivo di quell’incidente sfiorato: “Mi sono lamentato con il team perché non riuscivo a vedere nulla con gli specchietti. Così mi sono fidato delle informazioni che mi arrivavano dalla radio sul posizionamento delle altre auto. In Turchia i detriti bagnati si sono depositati e asciugati velocemente, quindi stavo guidando alla cieca. Quando hai ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non si può certo dire che sia stato un GP noioso quello didi F1. È vero, non ci sono stati molti sorpassi, ma le condizioni meteo incerte hanno tenuto viva la gara fino ai giri finali. In più, tutti abbiamo avuto un sussulto nel momento in cui Lewissi è visto ostacolare in maniera pericolosa da Nikitaal momento del doppiaggio. E lo stesso russo hato il motivo di quell’: “Mi sono lamentato con il team perché non riuscivo a vedere nulla con gli specchietti. Così mi sono fidato delle informazioni che mi arrivavano dalla radio sul posizionamento delle altre auto. Inbagnati si sono depositati e asciugati velocemente, quindi stavo guidando alla cieca. Quando hai ...

Advertising

Eurosport_IT : Europei 2017 ??? Mondiali 2018 ??? Mondiali 2019 ??? Europei 2021 ????? L'ItalBasket con Sindrome di Down batte in fina… - repubblica : La Nazionale italiana di basket con Sindrome di Down trionfa negli Europei: battuta in finale la Turchia - SkySportF1 : ?? BOTTAS VINCE UNA GARA FOLLE IN TURCHIA ?? ?? MIGLIOR FERRARI DELLA STAGIONE I risultati ? - sportface2016 : #F1, #Mazepin spiega l'incidente sfiorato con #Hamilton: 'Avevo la visiera oscurata dai detriti, guidavo alla cieca… - robi_d83 : RT @Eurosport_IT: Europei 2017 ??? Mondiali 2018 ??? Mondiali 2019 ??? Europei 2021 ????? L'ItalBasket con Sindrome di Down batte in finale la… -