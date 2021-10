Esenzione IMU 2021 per morosità: domanda di rimborso al Comune (Di lunedì 11 ottobre 2021) Con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze datato 30 settembre 2021 (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) vengono fissate le regole per il rimborso della prima o unica rata rata ... Leggi su pmi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze datato 30 settembre(in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) vengono fissate le regole per ildella prima o unica rata rata ...

Advertising

DanielaMorra7 : @AlvisiConci @claudiovelardi Certo aumentò l'iva ma tolse l'imu. Anzi il decreto per l'esenzione Imu lo firmò se no… - DanielaMorra7 : @AlvisiConci @claudiovelardi Sai che in realtà lo ha tolto Letta l'Imu? Reintrodusse l'esenzione all'Imu nel 2013 c… - StefydiJ : @BruNOgrindxxx @Pontifex_it Non segui i TG? Eppure hanno mostrato il Papa deciso a fare luce riguardo all'orribile… - keyimmobiliare1 : Rimborso Imu 2021 al via: come fare domanda CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE PER MAGGIORI INFO??? - infoiteconomia : IMU 2021, esenzione per sfratti sospesi: domanda al Comune per il rimborso della prima rata -