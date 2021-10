Drunk Stoned or Stupid – La recensione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Sei ubriaco, fatto o semplicemente…o (letteralmenteor)? Sei TU quel membro della comitiva? Quello che alza troppo spesso il gomito o quello che si perde continuamente le chiavi? Ma in generale… chi sei? Come ti vedono i tuoi amici? Soprattutto, sei pronto a saperlo? Con questo gioco hai finalmente la possibilità di scoprirlo. Chissà cosa uscirà fuori.orè un gioco realizzato dal trio composto da Sarah Baynes, Kate Benezra e Katie Burke, distribuito in Italia da Asmodee (che ringraziamo per la copia review). Ci si può giocare da 4 giocatori in su (quindi è raccomandato un gruppo numeroso) e la durata massima di una partita è di 30 minuti; è consigliato ad un pubblico dai 18 anni in su....