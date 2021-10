Contributi fondo perduto ASD/SSD: tutto su erogazione prima parte seconda tranche (Di lunedì 11 ottobre 2021) Abbiamo sempre seguito a fondo la vicenda relativa ai collaboratori sportivi, ma anche i Contributi a fondo perduto per le società e le associazioni dilettantistiche sono state una spina nel fianco per tante società che da tempo ci chiedevano a che punto erano le cose. Dal 7 ottobre qualcosa sul sito del dipartimento per lo Sport pare essersi sbloccato, relativamente al fondo perduto per ASD/SSD. Riportiamo nel dettaglio quanto é stato scritto dalla nota stampa. I dettagli: Contributo a fondo perduto ASD/SSD: seconda tranche “È stato registrato il decreto attuativo che ripartisce le risorse del “fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive“ stanziate con il decreto-legge 25 ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Abbiamo sempre seguito ala vicenda relativa ai collaboratori sportivi, ma anche iper le società e le associazioni dilettantistiche sono state una spina nel fianco per tante società che da tempo ci chiedevano a che punto erano le cose. Dal 7 ottobre qualcosa sul sito del dipartimento per lo Sport pare essersi sbloccato, relativamente alper ASD/SSD. Riportiamo nel dettaglio quanto é stato scritto dalla nota stampa. I dettagli: Contributo aASD/SSD:“È stato registrato il decreto attuativo che ripartisce le risorse del “unico per il sostegno delle associazioni e società sportive“ stanziate con il decreto-legge 25 ...

