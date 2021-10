Concorso ordinario primaria infanzia e secondaria: dopo un anno e mezzo non c’è una data per la prova (Di lunedì 11 ottobre 2021) Concorsi scuola: se ne attendono tre per dicembre 2021, ma tutto è ancora avvolto nel mistero. Si parla più di ipotetiche e ancora non inserite nero su bianco di riforme del reclutamento, che dei concorsi per i quali le domande sono già state presentate a luglio 2020 e del nuovo Concorso straordinario previsto dal Decreto Sostegni bis. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 ottobre 2021) Concorsi scuola: se ne attendono tre per dicembre 2021, ma tutto è ancora avvolto nel mistero. Si parla più di ipotetiche e ancora non inserite nero su bianco di riforme del reclutamento, che dei concorsi per i quali le domande sono già state presentate a luglio 2020 e del nuovostraprevisto dal Decreto Sostegni bis. L'articolo .

