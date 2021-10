Cannavaro: «Questo Napoli può vincere lo scudetto» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Cannavaro fa il punto sulla corsa scudetto e mette il Napoli tra le squadre da battere Fabio Cannavaro ha finito la sua esperienza in Cina e ora è in Europa a studiare. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport fa il punto sulla corsa scudetto. CINQUE ITALIANI PER IL PALLONE D’ORO – «Era dai tempi della mia vittoria del trofeo che non succedeva, dunque è un bel segnale. Jorginho è il più accreditato, anche se sono convinto che vincerà Messi. Barella e gli altri meritano tutti, ma ci doveva essere nel gruppo anche Chiesa, per quello che ha fatto vedere» Napoli – «Con la squadra al completo non teme nessuno e può davvero vincere lo scudetto. Spalletti è anche un po’ cambiato, in positivo. Nel senso che senza togliere bellezza al suo gioco, è diventato ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021)fa il punto sulla corsae mette iltra le squadre da battere Fabioha finito la sua esperienza in Cina e ora è in Europa a studiare. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport fa il punto sulla corsa. CINQUE ITALIANI PER IL PALLONE D’ORO – «Era dai tempi della mia vittoria del trofeo che non succedeva, dunque è un bel segnale. Jorginho è il più accreditato, anche se sono convinto che vincerà Messi. Barella e gli altri meritano tutti, ma ci doveva essere nel gruppo anche Chiesa, per quello che ha fatto vedere»– «Con la squadra al completo non teme nessuno e può davverolo. Spalletti è anche un po’ cambiato, in positivo. Nel senso che senza togliere bellezza al suo gioco, è diventato ...

