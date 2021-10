Can Yaman si inventa imitatore e spiazza: ecco cosa è successo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nelle scorse ore, Can Yaman ha pubblicato un video in cui imita la sua coach di italiano, così mostrando un’altra sua abilità Can Yaman è a Palermo per le riprese di Viola come il mare, la serie in cui reciterà per la prima volta in italiano come protagonista insieme a Francesca Chillemi. Sin da subito, l’attore turco è stato accolto nel capoluogo siciliano con calore e affetto spropositato che ha ricambiato con gratitudine. Viola come il mare è per Can Yaman il ritorno alla recitazione prima di immergersi completamente in un più grande progetto seriale vestendo i panni di Sandokan. In Viola come il mare, Can Yaman interpreta Francesco Demir, un poliziotto con una personalità particolare. Le prime impressioni sul ruolo sono state positive per l’attore turco. Inoltre, settimana dopo settimana, l’attore turco ha mostrato ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nelle scorse ore, Canha pubblicato un video in cui imita la sua coach di italiano, così mostrando un’altra sua abilità Canè a Palermo per le riprese di Viola come il mare, la serie in cui reciterà per la prima volta in italiano come protagonista insieme a Francesca Chillemi. Sin da subito, l’attore turco è stato accolto nel capoluogo siciliano con calore e affetto spropositato che ha ricambiato con gratitudine. Viola come il mare è per Canil ritorno alla recitazione prima di immergersi completamente in un più grande progetto seriale vestendo i panni di Sandokan. In Viola come il mare, Caninterpreta Francesco Demir, un poliziotto con una personalità particolare. Le prime impressioni sul ruolo sono state positive per l’attore turco. Inoltre, settimana dopo settimana, l’attore turco ha mostrato ...

