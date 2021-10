Boing Challenge, in arrivo la 2° edizione: ecco da quando (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dall’11 ottobre in esclusiva sulla Boing App e dal 18 ottobre, tutti i lunedì alle 19.50 su Boing il game show condotto sempre da Tommaso Cassissa Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno, Boing Challenge – il game show di Boing (canale 40 del DTT) – è pronto a tornare con la 2° attesa edizione. L’appuntamento è a partire dall’11 ottobre sulla Boing App e dal 18 ottobre sul canale, ogni lunedì alle 19.50. A condurre il programma, prodotto da Lucky Road Productions per Boing, ci sarà anche questa volta Tommaso Cassissa. Tante le novità di questa seconda edizione. Il game show, infatti, sarà disponibile ogni settimana in esclusiva sulla Boing App con tre inedite puntate – rilasciate il lunedì, mercoledì e venerdì ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dall’11 ottobre in esclusiva sullaApp e dal 18 ottobre, tutti i lunedì alle 19.50 suil game show condotto sempre da Tommaso Cassissa Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno,– il game show di(canale 40 del DTT) – è pronto a tornare con la 2° attesa. L’appuntamento è a partire dall’11 ottobre sullaApp e dal 18 ottobre sul canale, ogni lunedì alle 19.50. A condurre il programma, prodotto da Lucky Road Productions per, ci sarà anche questa volta Tommaso Cassissa. Tante le novità di questa seconda. Il game show, infatti, sarà disponibile ogni settimana in esclusiva sullaApp con tre inedite puntate – rilasciate il lunedì, mercoledì e venerdì ...

"Boing Challenge", via alla seconda edizione condotta da Tommaso Cassissa

Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno è pronto a tornare con la seconda edizione 'Boing Challenge'. L'appuntamento è fissato a partire dall'11 ottobre in esclusiva sulla Boing App e poi dal 18 ottobre andrà in onda tutti i lunedì alle ore 19.50 su Boing. A condurre il programma ci ...

