Van de Beek Juventus | la chiave è un centrocampista Le ultime

(Di domenica 10 ottobre 2021) Van de: Ramsey laper il nuovo acquisto. Tutti i dettagli legati aldel Manchester United Come appreso danews24, Donny van deè uno dei nomi principali sulla lista di Federico Cherubini per rinforzare il centrocampo delladel futuro. Laper arrivare alolandese, però, è rappresentata da… Aaron Ramsey. Per acquistare van de, infatti, serve la cessione di Ramsey. Il gallese piace a diversi club di Premier League, soprattutto al Newcastle, che avrebbe la disponibilità a coprire il pesante ingaggio percepito a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Van de Beek Juve: Ramsey la chiave per il nuovo acquisto. Tutti i dettagli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Gianfra12198016 : @LeonettiFrank Danno la Juventus pronta a chiudere x tchouameni...è proprio questo che hai detto un mediano molto t… - junews24com : Van de Beek Juve: Ramsey la chiave per il nuovo acquisto. Tutti i dettagli - - JurijGagarin61 : @PianetaMilan @acmilan @FCBarcelona 'calciomercato Milan - Barcellona su Van de Beek' Ma che cazzo c'entra il Milan? - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Dalla #Spagna : ' @FCBarcelona su #Vandebeek ' | News #ACMilan #Milan #SempreMilan… -

Ultime Notizie dalla rete : Van Beek

Il Newcastle è pronto a fare la voce grossa nella prossima sessione di calciomercato. Gli inglesi sarebbero sulle tracce anche dide. Il centrocampista olandese piace tanto a Juventus e MilanPer avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Stadio Newcastle © ...E c'è un giocatore che potrebbe arrivare in bianconero dalla Premier League, si tratta di Donnyde, centrocampista ex Ajax e oggi in forza al Manchester United di Solskjaer.Van de Beek Juve: Ramsey la chiave per il nuovo acquisto. Tutti i dettagli legati al centrocampista del Manchester United Come appreso da Juventusnews24, Donny van de Beek è uno dei nomi principali su ...Il Newcastle è pronto a fare la voce grossa nella prossima sessione di calciomercato. Gli inglesi sarebbero sulle tracce anche di van de Beek ...