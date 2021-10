Sacchi | «Preoccupato dai dirigenti stranieri Vincere con i debiti è giusto?»

(Di domenica 10 ottobre 2021)è intervenuto al Festival dello Sport di Trento. Ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico del Milan e della Nazionale Arrigoè intervenuto al Festival dello Sport in corso a Trento. L’ex tecnico punge Inter e Juventus dopo gli ultimi passivi in bilancio:– «Italia? Mancini ha compiuto un vero e proprio capolavoro, ha vinto con merito. Ha fatto una cosa difficile. Ma sonoper questa invasione dicome, vengono da zone meno evolute rispetto a noi europei per quanto riguarda il calcio.coiè corretto?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

