Riaprono gli abbonamenti per una squadra di A! I dettagli

(Di domenica 10 ottobre 2021) Il Governo ha dato il via libera all’apertura al 75% degli stadi e questo consentirà ai club di avere maggiori posti disponibili. La Roma ha preso una importante decisione che farà felici tutti i tifosi: da lunedì verrà lanciata la nuova campagna. L’obbiettivo è quello di vendere almeno 20 mila tessere. Nelle precedenti partite il pubblico è stato di 29.450 in media. Il maggior numero di tifosi, 31.946, è stato registrato nella partita contro l’Empoli. Roma,tifosi,stadio La Roma sarà la prima società in Italia a riaprire la campagna. Le nuove norme stabilite dal Cts consentono l’ingresso allo stadio di 52.975 persone. I prezzi della campagnanon sono stati ancora ufficializzati ma si ipotizza che non ci siano grosse differenze rispetto a quelli del 2019/20. Il costo partiva dai 310 euro in ...

