Piccoli: «In estate dovevo partire, poi Gasperini mi ha convinto» (Di domenica 10 ottobre 2021) Dal possibili addio in estate alle parole di Gasperini, Piccoli si racconta In un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, Roberto Piccoli racconta la sua estate all’Atalanta e i suoi primi gol in nerazzurro, DALL’ADDIO ALLA PERMANENZA – «È stata un’estate piena di dubbi, di situazioni. All’inizio pensavo dovessi andare a Spezia o altrove, poi Gasperini mi ha tenuto sotto osservazione» PAROLE Gasperini – «Mi ha detto che secondo lui ero pronto per rimanere, perché ci sono tre competizioni importanti e potevo dargli una grossa mano.Ci siamo parlati, anche un bel po’ perché c’è un ottimo rapporto, ci confrontiamo senza passare da procuratori o altro. Dopo aver fatto il punto anche con il presidente Percassi, ho deciso di restare» LA DATA DA ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Dal possibili addio inalle parole disi racconta In un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, Robertoracconta la suaall’Atalanta e i suoi primi gol in nerazzurro, DALL’ADDIO ALLA PERMANENZA – «È stata un’piena di dubbi, di situazioni. All’inizio pensavo dovessi andare a Spezia o altrove, poimi ha tenuto sotto osservazione» PAROLE– «Mi ha detto che secondo lui ero pronto per rimanere, perché ci sono tre competizioni importanti e potevo dargli una grossa mano.Ci siamo parlati, anche un bel po’ perché c’è un ottimo rapporto, ci confrontiamo senza passare da procuratori o altro. Dopo aver fatto il punto anche con il presidente Percassi, ho deciso di restare» LA DATA DA ...

Advertising

ethaneskin : @bianvca Guarda te lo dico per esperienza, purtroppo se gli spazi sono piccoli avere la vetrata con la porta finest… - Sister25717616 : @_vedocose Mi è successo coi Magnum Ruby quest'estate, quelli piccoli. Scatola in freezer, piena degli incarti. ?? - genso1sekai : @LeiviniaBirdway MA ANCHE IO CHE MI PERDO QUESTE PERLE COSÌ, per pura curiosità sono andata apposta a vedere se dic… - C0WB0YLIK3ME : ma che ne sapete voi che coi cugini da piccoli giocavate e basta ma beccateve me e mio cugino che d’estate fac(ciam… - TommyLeeRay : @dordule Ci hanno cresciuti con il terrore di sudare. Se giocavamo d'estate e sudavamo: 'GUARDA COME SEI SUDATO!!!'… -