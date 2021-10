Nintendo Switch OLED ha una pellicola protettiva 'incorporata' che non dovreste proprio rimuovere (Di domenica 10 ottobre 2021) Il nuovo modello Nintendo Switch OLED è in commercio da pochi giorni, ma risulta già un successo con scorte terminate presso molti rivenditori. La caratteristica principale di questa nuova Switch è il nuovo schermo OLED integrato, che migliora la resa visiva in modalità portatile. Una particolarità che gli utenti che hanno acquistato la console avranno notato, è il fatto che in questo modello Nintendo ha inserito preventivamente una pellicola protettiva, quasi invisibile, già applicata pensata proprio per proteggere il nuovo schermo OLED da possibili danni, essendo questo molto più delicato rispetto al modello originale e a Switch Lite. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 10 ottobre 2021) Il nuovo modelloè in commercio da pochi giorni, ma risulta già un successo con scorte terminate presso molti rivenditori. La caratteristica principale di questa nuovaè il nuovo schermointegrato, che migliora la resa visiva in modalità portatile. Una particolarità che gli utenti che hanno acquistato la console avranno notato, è il fatto che in questo modelloha inserito preventivamente una, quasi invisibile, già applicata pensataper proteggere il nuovo schermoda possibili danni, essendo questo molto più delicato rispetto al modello originale e aLite. Leggi altro...

