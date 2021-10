Nicola Zingaretti, assalto no-green pass all'Umberto I: "Solidarietà ai medici, lo squadrismo va isolato e fermato" (Di domenica 10 ottobre 2021) Anche il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha voluto esprimere la sua personale Solidarietà alle forze dell'ordine e al personale del pronto soccorso del policlinico Umberto I, che sono stati oggetto di un grave attacco da parte di un gruppo di facinorosi, probabilmente provenienti dalla manifestazione no-vax. “Innanzitutto la Solidarietà va a chi è stato colpito e ferito in questo attacco - ha dichiarato il presidente della Regione Lazio - dopodiché è ferma la condanna di questi atti di violenza folli, che nulla devono avere a che fare con il pluralismo delle idee. Lo squadrismo va condannato, isolato e sconfitto. Intanto voglio che arrivi il messaggio agli operatori sanitari: siamo tutti con voi e non vi lasceremo mai soli”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Anche il governatore del Lazio,, ha voluto esprimere la sua personalealle forze dell'ordine e al personale del pronto soccorso del policlinicoI, che sono stati oggetto di un grave attacco da parte di un gruppo di facinorosi, probabilmente provenienti dalla manifestazione no-vax. “Innanzitutto lava a chi è stato colpito e ferito in questo attacco - ha dichiarato il presidente della Regione Lazio - dopodiché è ferma la condanna di questi atti di violenza folli, che nulla devono avere a che fare con il pluralismo delle idee. Lova condannato,e sconfitto. Intanto voglio che arrivi il messaggio agli operatori sanitari: siamo tutti con voi e non vi lasceremo mai soli”. ...

Advertising

FF_AAediPolizia : RT @SM_Difesa: #10ottobre #TennisandFriends Il Presidente della @RegioneLazio Nicola Zingaretti in visita ai nostri stand e al villaggio de… - SimoneBattisti4 : RT @SM_Difesa: #10ottobre #TennisandFriends Il Presidente della @RegioneLazio Nicola Zingaretti in visita ai nostri stand e al villaggio de… - FalcionelliFede : RT @SM_Difesa: #10ottobre #TennisandFriends Il Presidente della @RegioneLazio Nicola Zingaretti in visita ai nostri stand e al villaggio de… - ItalianAirForce : RT @SM_Difesa: #10ottobre #TennisandFriends Il Presidente della @RegioneLazio Nicola Zingaretti in visita ai nostri stand e al villaggio de… - ItalianNavy : RT @SM_Difesa: #10ottobre #TennisandFriends Il Presidente della @RegioneLazio Nicola Zingaretti in visita ai nostri stand e al villaggio de… -