Michetti in versione Duce: l'ultima trovata del candidato sindaco a una settimana dal ballottaggio a Roma (Di domenica 10 ottobre 2021) Una foto che imbarazza. Ad alcuni utenti non è sfuggita l'immagine apparsa pochi giorni fa, il 7 ottobre, sulla pagina Facebook di Enrico Michetti, il candidato del centrodestra alle amministrative a Roma. Il tribuno della radio, dopo aver superato il primo turno, è al ballottaggio con il candidato del Pd Roberto Gualtieri in quest'ultimo tratto della corsa al Campidoglio che si completerà il 17 e il 18 ottobre con il secondo turno delle votazioni. Nello scatto pubblicato sui social da chi gestisce la comunicazione di Michetti si nota infatti un'inquietante somiglianza con Benito Mussolini. Stesso profilo, mascella pronunciata e sguardo torvo. Un autogol per il candidato espressione di Fratelli d'Italia, che già nel corso della campagna elettorale si è reso ...

