Mancini: «La squadra è stata molto brava. Chiesa? Può giocare ovunque» (Di domenica 10 ottobre 2021) Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il match tra Italia-Belgio: le sue dichiarazioni Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il match tra Italia-Belgio. Le dichiarazioni del ct azzurro. ITALIA – «L’Italia dell’Europeo lo era anche con la Spagna ma in 10 è difficile giocare. Oggi abbiamo giocato molto bene e sono stati bravi. A centrocampo abbiamo diverse soluzioni, con giocatori di diverse qualità». TRIDENTE – «Chiesa può giocare a destra o sinistra, non ha grandi difficoltà. Oggi ha fatto benissimo così come Raspadori e Berardi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Robertoha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il match tra Italia-Belgio: le sue dichiarazioni Robertoha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il match tra Italia-Belgio. Le dichiarazioni del ct azzurro. ITALIA – «L’Italia dell’Europeo lo era anche con la Spagna ma in 10 è difficile. Oggi abbiamo giocatobene e sono stati bravi. A centrocampo abbiamo diverse soluzioni, con giocatori di diverse qualità». TRIDENTE – «puòa destra o sinistra, non ha grandi difficoltà. Oggi ha fatto benissimo così come Raspadori e Berardi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

