Francia, esibisce il Green pass di Macron per entrare in ospedale: arrestato (Di domenica 10 ottobre 2021) Un 19enne di Marsiglia ha tentato di entrare in ospedale per una visita medica esibendo un Green pass con il codice Qr del presidente Emmanuel Macron . Il codice era finito sui social a metà settembre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 ottobre 2021) Un 19enne di Marsiglia ha tentato diinper una visita medica esibendo uncon il codice Qr del presidente Emmanuel. Il codice era finito sui social a metà settembre ...

Advertising

SkyTG24 : Francia, esibisce il green pass di Macron per entrare in ospedale e viene arrestato - Adnkronos : Francia, mostra il #GreenPass di Macron per entrare in ospedale: arrestato. - malinca73 : RT @SkyTG24: Francia, esibisce il green pass di Macron per entrare in ospedale e viene arrestato - iachinismo : RT @SkyTG24: Francia, esibisce il green pass di Macron per entrare in ospedale e viene arrestato - AquilaEmanuele : RT @SkyTG24: Francia, esibisce il green pass di Macron per entrare in ospedale e viene arrestato -