EWC, 6h Most: i verdetti finali (Di domenica 10 ottobre 2021) Un'altra rabberciata stagione del Mondiale Endurance si è chiusa con la 6h di Most che ha visto la vittoria di BMW Motorrad davanti a Yamaha YART e Yoshimura SERT nell'EWC e No Limits davanti a TME ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 10 ottobre 2021) Un'altra rabberciata stagione del Mondiale Endurance si è chiusa con la 6h diche ha visto la vittoria di BMW Motorrad davanti a Yamaha YART e Yoshimura SERT nell'EWC e No Limits davanti a TME ...

Advertising

motosprint : #EWC, 6h #Most: i verdetti finali - Sal998 : Esagerati! Epica rimonta per il team YART nel mondiale Endurance #EWC dall'ultimo al secondo posto! @98hanika… - corsedimoto : #FIMEWC Dopo 6 ore di gara, soli 0'070 a separare BMW Motorrad World Endurance e YART Yamaha nella lotta per la vit… - BMWMCVerona : La BMW M 1000 RR vittoriosa a Most: il BMW Motorrad World Endurance Team festeggia la prima vittoria nel FIM EWC - BMWMCVerona : La BMW M 1000 RR vittoriosa a Most: il BMW Motorrad World Endurance Team festeggia la prima vittoria nel FIM EWC -

Ultime Notizie dalla rete : EWC Most EWC, 6h Most: i verdetti finali Vediamo tutti i verdetti finali con la gara di Most EWC - Team Yoshimura SERT si porta a casa il 17° titolo della sua storia, il primo del nuovo corso insieme a Yoshimura. Con la vittoria di Most, ...

Niccolò Canepa secondo alla sei ore di Most ...quasi impossibile da vedere nelle gare di durata e che si è visto per la prima volta proprio a Most. il primo della stagione' - ha dichiarato Niccolò Canepa dopo la tappa conclusiva del FIM EWC.

EWC: tutto pronto per la 6h di Most Motosprint.it EWC, 6h Most: i verdetti finali L’ultima gara stagionale del Mondiale Endurance ha consegnato i propri verdetti. Titolo a SERT, costruttori a Yamaha, titolo Stock e trofeo indipendenti a BMRT 3D Maxxess ...

Dopo 6 ore, 0?070 per la vittoria: questo è l’Endurance Soltanto 70 millesimi il distacco al termine della 6 ore di Most del Mondiale Endurance tra BMW e YART Yamaha, in una giornata da sogno per l'Italia.

Vediamo tutti i verdetti finali con la gara di- Team Yoshimura SERT si porta a casa il 17° titolo della sua storia, il primo del nuovo corso insieme a Yoshimura. Con la vittoria di, ......quasi impossibile da vedere nelle gare di durata e che si è visto per la prima volta proprio a. il primo della stagione' - ha dichiarato Niccolò Canepa dopo la tappa conclusiva del FIML’ultima gara stagionale del Mondiale Endurance ha consegnato i propri verdetti. Titolo a SERT, costruttori a Yamaha, titolo Stock e trofeo indipendenti a BMRT 3D Maxxess ...Soltanto 70 millesimi il distacco al termine della 6 ore di Most del Mondiale Endurance tra BMW e YART Yamaha, in una giornata da sogno per l'Italia.