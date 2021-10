Donne ritrovate a Vibbiana: il ringraziamento del sindaco (Di domenica 10 ottobre 2021) Raffaella Mariani, sindaco di San Romano in Garfagnana, e l'amministrazione comunale tutta ringraziano sentitamente le persone intervenute nella serata di ieri sabato 9 settembre per l'impegno e la ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di domenica 10 ottobre 2021) Raffaella Mariani,di San Romano in Garfagnana, e l'amministrazione comunale tutta ringraziano sentitamente le persone intervenute nella serata di ieri sabato 9 settembre per l'impegno e la ...

Advertising

fabgilardoni : RT @AcciaioMario: @ciclocinico @SplendorSolis00 @felicya999 Esatto! Con rispetto e simpatia per @felicya999 nello specifico, care donne pri… - AcciaioMario : RT @AcciaioMario: @ciclocinico @SplendorSolis00 @felicya999 Esatto! Con rispetto e simpatia per @felicya999 nello specifico, care donne pri… - AcciaioMario : @ciclocinico @SplendorSolis00 @felicya999 Esatto! Con rispetto e simpatia per @felicya999 nello specifico, care don… - marika_donne : RT @giuliast4bile: rifacciamolo, 22:20?????? tutti play nello stesso istante eh! Anche se siete per strada, alzate il volume e mettetela, maga… - imperianews_it : Imperia: domenica l'esposizione 'Donne ritrovate', le storie delle bambine abbandonate nei documenti dell'Archivio… -