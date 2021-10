Dentro la sede della Cgil, tracce di sangue e devastazione (Di domenica 10 ottobre 2021) Un anziano sindacalista, con una bandana della Cgil stretta al collo, resta con lo sguardo incollato alla cicatrice sul quadro di Calabria . Sembra conoscerlo da decenni. «Non è possibile, non è possibile»,... Leggi su feedpress.me (Di domenica 10 ottobre 2021) Un anziano sindacalista, con una bandanastretta al collo, resta con lo sguardo incollato alla cicatrice sul quadro di Calabria . Sembra conoscerlo da decenni. «Non è possibile, non è possibile»,...

Advertising

Corriere : Dentro la sede devastata della Cgil: «Atto di violenza squadrista» - eziomauro : Roma, dentro la sede della Cgil: la devastazione dell'assalto No Vax - RizzoGiov : RT @lietny: La Capiton Hill di noi altri ?? Il sabato chiusa quella sede Come mai questi poliziotti erano già lì dentro ?????????? La cosa mi pu… - nequidnim1s : Per me la domenica è obbligatorio stare in casa sotto le coperte con una tisana… La ragazza che ho conosciuto al… - MELONEDAVIDE : RT @lietny: La Capiton Hill di noi altri ?? Il sabato chiusa quella sede Come mai questi poliziotti erano già lì dentro ?????????? La cosa mi pu… -