De Zerbi: «L’Italia ha tanti elementi giovani e forti. Su Locatelli e la Champions…» (Di domenica 10 ottobre 2021) Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati: queste le parole del tecnico dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati delL’Italia di Mancini. BELGIO – «Ormai siamo abituati troppo bene. La squadra di Mancini sta divertendo e sta vincendo. Vittoria meritata contro una squadra che vinceva 2-0 contro la Francia». SQUADRA – «Bastoni ha la personalità di un veterano. L’Italia ha tanti elementi giovani e forti. Noi al Sassuolo abbiamo puntato su diversi ragazzi, come Locatelli, Berardi e Raspadori. Siamo orgogliosi che ora giochino in Nazionale». CALCIO ITALIANO – «DNA cambiato nel calcio italiano? No, credo che ognuno debba avere il proprio. C’è una cerchia di allenatori che pensa in un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Roberto Deha parlato ai microfoni di Tutti Convocati: queste le parole del tecnico dello Shakhtar Donetsk Roberto Deha parlato ai microfoni di Tutti Convocati deldi Mancini. BELGIO – «Ormai siamo abituati troppo bene. La squadra di Mancini sta divertendo e sta vincendo. Vittoria meritata contro una squadra che vinceva 2-0 contro la Francia». SQUADRA – «Bastoni ha la personalità di un veterano.ha. Noi al Sassuolo abbiamo puntato su diversi ragazzi, come, Berardi e Raspadori. Siamo orgogliosi che ora giochino in Nazionale». CALCIO ITALIANO – «DNA cambiato nel calcio italiano? No, credo che ognuno debba avere il proprio. C’è una cerchia di allenatori che pensa in un ...

