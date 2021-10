Ballando con le Stelle 2021: Pippo Baudo ballerino per una notte (Di domenica 10 ottobre 2021) Pippo Baudo Mancano soltanto sei giorni al debutto della sedicesima edizione di Ballando con le Stelle, che andrà in onda su Rai1, in prima serata, da sabato 16 ottobre 2021. Nel corso delle varie puntate, com’è ormai tradizione, Milly Carlucci accoglierà nel suo studio diversi ballerini per una notte, utili ad accumulare un tesoretto da consegnare a uno o più concorrenti. Per dare il via alle danze, la padrona di casa ha dunque scelto un ospite d’eccezione: Pippo Baudo. L’annuncio è arrivato nel corso della puntata odierna di Domenica In, utilizzata dalla Carlucci per presentare il cast di concorrenti ed introdurre le piccole novità dell’edizione numero 16. ”Stuzzicata” da Mara Venier, Milly ha dunque sciolto le riserve sul nome del primo ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 10 ottobre 2021)Mancano soltanto sei giorni al debutto della sedicesima edizione dicon le, che andrà in onda su Rai1, in prima serata, da sabato 16 ottobre. Nel corso delle varie puntate, com’è ormai tradizione, Milly Carlucci accoglierà nel suo studio diversi ballerini per una, utili ad accumulare un tesoretto da consegnare a uno o più concorrenti. Per dare il via alle danze, la padrona di casa ha dunque scelto un ospite d’eccezione:. L’annuncio è arrivato nel corso della puntata odierna di Domenica In, utilizzata dalla Carlucci per presentare il cast di concorrenti ed introdurre le piccole novità dell’edizione numero 16. ”Stuzzicata” da Mara Venier, Milly ha dunque sciolto le riserve sul nome del primo ...

Advertising

cestlaviemacher : @simona66603274 @RosmelloIT @iolucetutenebre Se vai a vedere su Instagram si fa le serate ballando in modo anche mo… - glooit : Ballando con le Stelle, Pippo Baudo ballerino per una notte della prima puntata leggi su Gloo… - zazoomblog : Ballando con le Stelle: Pippo Baudo ballerino per una notte - #Ballando #Stelle: #Pippo #Baudo… - tempoweb : #Arisa appare a #DomenicaIn, fan spiazzati: 'Ma è davvero lei?' Il retroscena su #BallandoConLeStelle #10ottobre… - iam_cornelia01 : RT @CarolynSmith51: L’attesa è quasi finita! A sabato prossimo su @RaiUno con @Ballando_Rai #BallandoConLeStelle @milly_carlucci ????? http… -