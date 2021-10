Ultime Notizie Roma del 09-10-2021 ore 07:10 (Di sabato 9 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale venerdì 8 ottobre Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Cinema e Teatri Torno al 100% il governo approva all’unanimità le riaperture discoteca al 75% all’aperto al 50% al chiuso in vigore dal 11 ottobre inasprimento delle sanzioni nel caso in cui non vengono rispettati dai gestori i nuovi limiti primo faccia a faccia fare presidente del consiglio Mario Draghi leader della Lega Matteo Salvini per la ricomposizione della frattura nella maggioranza all’interno del governo dopo lo strappo della Lega che non aveva partecipato al consiglio dei ministri che aveva provato la delega fiscale L’incontro è durato un’ora la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che 28 aprile scorso ha condannato a 3 anni Alessandro Albertoni Luca vanneschi per tentata ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 ottobre 2021)dailynews radiogiornale venerdì 8 ottobre Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Cinema e Teatri Torno al 100% il governo approva all’unanimità le riaperture discoteca al 75% all’aperto al 50% al chiuso in vigore dal 11 ottobre inasprimento delle sanzioni nel caso in cui non vengono rispettati dai gestori i nuovi limiti primo faccia a faccia fare presidente del consiglio Mario Draghi leader della Lega Matteo Salvini per la ricomposizione della frattura nella maggioranza all’interno del governo dopo lo strappo della Lega che non aveva partecipato al consiglio dei ministri che aveva provato la delega fiscale L’incontro è durato un’ora la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che 28 aprile scorso ha condannato a 3 anni Alessandro Albertoni Luca vanneschi per tentata ...

Covid: 71 nuovi casi e un'altra vittima nelle Marche Nelle ultime ore si è registrato il decesso di un 71enne di Muccia. Sono 3.081 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.

Covid in Fvg, più di 70mila lavoratori andranno all'assalto del tampone ogni due giorni: medicine a rischio Quasi 70mila persone all'assalto dei tamponi a partire da venerdì prossimo. Ecco i numeri che rischiano di mettere in crisi non solo le farmacie, ma tutto il sistema della prevenzione in Friuli ...

Verifiche e sopralluoghi sui ponti e sui porti fluviali La piena del Po ha trasportato a valle detriti, tronchi e altro materiale. La mancata pulizia delle golene ha creato diverse situazioni di pericolo ...

Premio don Malgesini agli angeli del volontariato Un premio in memoria di don Roberto Malgesini, il sacerdote di Regoledo di Cosio barbaramente ucciso il 15 settembre del 2020 da un immigrato al quale aveva dato una mano tante volte, è stato consegna ...

