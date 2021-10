No Green Pass Milano, 5mila in corteo: traffico in tilt (Di sabato 9 ottobre 2021) corteo No Green Pass a Milano, momenti di tensione anche nella metropoli lombarda in parallelo con gli scontri a Roma. Cinquemila i manifestanti che hanno partecipato al corteo. Il flusso indisciplinato dei manifestanti ha deviato da corso Buenos Aires tentando in più punti di forzare i cordoni di polizia per raggiungere la stazione Centrale. Dopo ripetuti tentativi, i manifestanti hanno raggiunto il piazzale della stazione cercando di accedere all’interno della stessa con l’intento di bloccare il traffico ferroviario. La polizia ferroviaria ha presidiato alcuni varchi di accesso e chiusi gli altri riuscendo, insieme ai contingenti di forze di polizia, a scongiurare l’accesso alla stazione. Diversi i fischi e gli slogan urlati da “Libertà, libertà” a cori contro il premier Mario ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 ottobre 2021)No, momenti di tensione anche nella metropoli lombarda in parallelo con gli scontri a Roma. Cinquemila i manifestanti che hanno partecipato al. Il flusso indisciplinato dei manifestanti ha deviato da corso Buenos Aires tentando in più punti di forzare i cordoni di polizia per raggiungere la stazione Centrale. Dopo ripetuti tentativi, i manifestanti hanno raggiunto il piazzale della stazione cercando di accedere all’interno della stessa con l’intento di bloccare ilferroviario. La polizia ferroviaria ha presidiato alcuni varchi di accesso e chiusi gli altri riuscendo, insieme ai contingenti di forze di polizia, a scongiurare l’accesso alla stazione. Diversi i fischi e gli slogan urlati da “Libertà, libertà” a cori contro il premier Mario ...

