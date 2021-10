Highlights e gol Montevarchi-Modena 2-1, Serie C 2021/2022 (Di sabato 9 ottobre 2021) Il video con gli Highlights ed i gol di Montevarchi-Modena 2-1, sfida valida per l’ottava giornata del Girone B della Serie C 2021/2022. I padroni di casa la vincono in rimonta dopo essere stati colpiti al 23? dal gol di Scarsella. Prima arriva il pareggio con un gran tiro di Mercati al 34? .Nella ripresa, poi, arriva la rete del definitivo 2-1 con una bella giocata di Jallow. Per i toscani è un successo fondamentale dopo un solo punto nelle ultime quattro partite. Questa vittoria, infatti, garantisce il decimo posto in classifica con 10 punti. Rimane a 12 punti invece il Modena di Tesser che dovrà certamente rivedere qualche cosa in vista dei prossimi impegni. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Il video con glied i gol di2-1, sfida valida per l’ottava giornata del Girone B della. I padroni di casa la vincono in rimonta dopo essere stati colpiti al 23? dal gol di Scarsella. Prima arriva il pareggio con un gran tiro di Mercati al 34? .Nella ripresa, poi, arriva la rete del definitivo 2-1 con una bella giocata di Jallow. Per i toscani è un successo fondamentale dopo un solo punto nelle ultime quattro partite. Questa vittoria, infatti, garantisce il decimo posto in classifica con 10 punti. Rimane a 12 punti invece ildi Tesser che dovrà certamente rivedere qualche cosa in vista dei prossimi impegni. SportFace.

