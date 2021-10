Gf Vip 6, scoppia la ‘guerra’ tra Sophie Codegoni e Jo Squillo: ecco cosa è successo stanotte (Di sabato 9 ottobre 2021) Durante la puntata del Gf Vip 6 andata in onda ieri Sophie Codegoni ha nominato Jo Squillo che non l’ha presa per niente bene. La ragazza era indecisa se nominare lei o Amedeo Goria, ma alla fine ha optato per Jo dicendo di non voler fare per la terza volta consecutiva il nome del giornalista. Inoltre era sicura che il suo voto per la Squillo sarebbe stato l’unico e dunque la conduttrice non sarebbe mai finita in nomination. Nonostante tutte le giustificazioni del caso, Jo ha accusato Sophie di essere una stratega. Per questo motivo dopo la puntata la diciannovenne ha voluto spiegarle le ragioni della sua nomination. La Squillo ha però ribattuto: Però comunque ferisce, soprattutto se arriva da una sorella alla quale tengo molto. Quando l’ex tronista le ha ammesso di essere stata in ... Leggi su isaechia (Di sabato 9 ottobre 2021) Durante la puntata del Gf Vip 6 andata in onda ieriha nominato Joche non l’ha presa per niente bene. La ragazza era indecisa se nominare lei o Amedeo Goria, ma alla fine ha optato per Jo dicendo di non voler fare per la terza volta consecutiva il nome del giornalista. Inoltre era sicura che il suo voto per lasarebbe stato l’unico e dunque la conduttrice non sarebbe mai finita in nomination. Nonostante tutte le giustificazioni del caso, Jo ha accusatodi essere una stratega. Per questo motivo dopo la puntata la diciannovenne ha voluto spiegarle le ragioni della sua nomination. Laha però ribattuto: Però comunque ferisce, soprattutto se arriva da una sorella alla quale tengo molto. Quando l’ex tronista le ha ammesso di essere stata in ...

