Germania-Romania, un altro disastro per l’arbitro Cakir (quello di Milan-Atletico). Stavolta lo salva il Var (Di sabato 9 ottobre 2021) La Germania ha vinto in rimonta sulla Romania (2-1) la partita valida per la qualificazione ai Mondiali. Protagonista della serata, in negativo, l’arbitro turco Cakir, lo stesso di Milan-Atletico di qualche settimana fa. Ne scrive la Gazzetta dello Sport. Al 5’ Werner cade platealmente in area dopo essere stato solo sfiorato da Burca. Cakir concede subito il rigore, nonostante le proteste animate dei romeni. E’ toccato al Var correggere la svista. “Tocca al Var richiamarlo a bordo campo e, dopo un lungo consulto davanti al video che mostra la scena da diverse angolazioni, il direttore di gara è costretto a rivedere la sua decisione”. Ma non è stato questo l’unico errore. “Nel finale Kehrer (uno dei peggiori della Germania) commette un brutto fallo su ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 ottobre 2021) Laha vinto in rimonta sulla(2-1) la partita valida per la qualificazione ai Mondiali. Protagonista della serata, in negativo,turco, lo stesso didi qualche settimana fa. Ne scrive la Gazzetta dello Sport. Al 5’ Werner cade platealmente in area dopo essere stato solo sfiorato da Burca.concede subito il rigore, nonostante le proteste animate dei romeni. E’ toccato al Var correggere la svista. “Tocca al Var richiamarlo a bordo campo e, dopo un lungo consulto davanti al video che mostra la scena da diverse angolazioni, il direttore di gara è costretto a rivedere la sua decisione”. Ma non è stato questo l’unico errore. “Nel finale Kehrer (uno dei peggiori della) commette un brutto fallo su ...

