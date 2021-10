F1 | Leclerc | ‘sogno di vincere ma obiettivo è battere McLaren’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 ottobre 2021) Istanbul, 9 ott. – (Adnkronos) – “Io sogno sempre dianche quando parto 15° e, anche domani, spingerò per questo. Certo so che non ce la giocheremo con i due davanti per il campionato e che l’la McLaren: bisogna prendere punti importanti alla fine della gara”. Così il pilota della Ferrari Charlesdopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp di Turchia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.