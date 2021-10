DIRETTA F1, GP Turchia 2021 LIVE: piove a Istanbul, scatta una FP3 bagnata! (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.05 Antonio Giovinazzi è pronto nel suo abitacolo, sarà forse il nostro alfiere il primo a scendere sul tracciato? Anche Esteban Ocon sembra pronto… 11.03 Diverse macchine sono ancora sui cavalletti senza ruote. Al momento non c’è la minima intenzione di rompere il ghiaccio… 11.01 Come ampiamente previsto tutti rimangono fermi nei rispettivi box. Vedremo chi sarà il primo a scendere in pista in queste condizioni 11.00 SEMAFORO VERDE!!!!! scatta LA FP3 DEL GP DI Turchia!!!!!! 10.57 Siamo a pochi istanti dal via della sessione il meteo vede ancora pioggia, non battente ma costante, e sicurezza di FP3 bagnata. Le condizioni saranno simili anche per qualifiche e mattinata di domani. Forse la gara, invece, sarà asciutta 10.54 Vedremo, anche, come risponderà la McLaren. Solitamente ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.05 Antonio Giovinazzi è pronto nel suo abitacolo, sarà forse il nostro alfiere il primo a scendere sul tracciato? Anche Esteban Ocon sembra pronto… 11.03 Diverse macchine sono ancora sui cavalletti senza ruote. Al momento non c’è la minima intenzione di rompere il ghiaccio… 11.01 Come ampiamente previsto tutti rimangono fermi nei rispettivi box. Vedremo chi sarà il primo a scendere in pista in queste condizioni 11.00 SEMAFORO VERDE!!!!!LA FP3 DEL GP DI!!!!!! 10.57 Siamo a pochi istanti dal via della sessione il meteo vede ancora pioggia, non battente ma costante, e sicurezza di FP3 bagnata. Le condizioni saranno simili anche per qualifiche e mattinata di domani. Forse la gara, invece, sarà asciutta 10.54 Vedremo, anche, come risponderà la McLaren. Solitamente ...

